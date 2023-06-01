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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев рассказал, как Семак настраивал игроков «Зенита» на матч со «Спартаком»

01 Июня 2023 • 12:04 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о том, как главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак настраивал своих подопечных на матч 26-го тура РПЛ против «Спартака». Напомним, петербуржцы одолели «красно-белых» со счётом 3:2, благодаря чему досрочно выиграли чемпионат России.

По словам Сергеева, игроки «Зенита» сами понимали значимость предстоящей встречи, поскольку все хотели оформить чемпионство именно в игре против такого принципиального соперника, как «Спартак».

«Я помню, он (Семак) сказал: «Вас даже не надо настраивать – вы сами всё понимаете». Мы сами понимали, что именно в этом матче мы можем оформить чемпионство и это будет вдвойне приятно, потому что «Спартак» – особенный соперник для «Зенита», — приводит слова Сергеева «Спорт День за Днём».

Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «Зенит» проведёт в субботу, 3 июня, против «Факела». Игра начнётся в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Иван Сергеев
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