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Текке заявил, что может приехать на ретро-матч сборной России и «Зенита»

31 Мая 2023 • 23:20 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Бывший турецкий форвард питерского «Зенита», а ныне главный тренер футбольного клуба «Истанбулспор» Фатих Текке высказался о возможном приезде на ретроматч между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

Напомним, игра запланирована на 15 июня, а к тому времени турецкая Суперлига уже закончится.

«Не знаю. Возможно, приеду», - заявил экс-форвард «РБ Спорт», добавив, что только сегодня увидел сообщение с приглашением на событие.

Уроженец Трабзона Текке выступал за питерский клуб с 2006 по 2009 годы, после ненадолго перебрался в «Рубин», а уже через два года завершил карьеру игрока и начал карьеру тренера.

С 2022 года Текке возглавляет клуб турецкой Суперлиги – «Истанбулспор». На данный момент стамбульцы сражаются за выживание в элите турецкого футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Фатих Текке Истанбулспор
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