Питерский «Зенит» продлил контракт с 36-летним голкипером Михаилом Кержаковым до конца сезона-2023/24, об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

Кержаков выступает за «сине-бело-голубых» с 2015 года. Вторую часть сезона-2016/17 он провёл в аренде в «Оренбурге».

В текущем сезоне вратарь принял участие в 27 играх во всех турнирах, в которых пропустил 17 мячей и 14 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги пятый сезон подряд и в десятый раз в истории выиграл национальное первенство, таким образом, на эмблеме клуба со следующего сезона появится втора звезда.