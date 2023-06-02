Деменко: «У«Зенита» нет мотивации в последних турах»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко пояснил отсутствие чемпионских результатов у уже выигравшего титул «Зенита» в последних турах. Последние три игры «Зенита» закончились вничью, а в субботу команде предстоит сыграть в заключительном туре чемпионата с воронежским «Факелом».

- Конечно, стабильность состава влияет на результат. Может, бразильцы и создавали преимущество. Мотивация тоже играет роль. «Зенит» уже выиграл чемпионат. Все накладывается, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

Свой последний в текущем сезоне матч питерский клуб сыграет уже завтра, в субботу.