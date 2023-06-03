Малком уверен, что «Зенит» может выиграть 10 чемпионств подряд

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов. Лидер питерской команды Малком выразил уверенность в том, что с такой игрой «сине-бело-голубые» могут выигрывать титул и в следующие пять лет.

«Лично я убеждён, что, продолжив играть так же, как «Зенит» играл в этом году, продолжив так ощутимо демонстрировать своё превосходство и с такой уверенностью выходить на каждый матч, я более чем уверен, что «Зениту» по силам взять ещё пять чемпионств подряд и через пять лет разместить на своей эмблеме третью звезду», - сказал Малком, чьи слова приводит «Фонтанка».

В последнем туре чемпионата России «Зенит» играет против «Факела» на своём поле. Следить за развитием событий на поле «Газпром Арены» можно в текстовой трансляции. Малком участия в матче не принимает – ранее он отправился в Бразилию из-за рождения ребёнка.

Отметим, что Малком сейчас лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России с 23 голами на своём счету.