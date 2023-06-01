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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Лучший игрок сезона – Малком, так он ещё и гражданин России» эксклюзив

01 Июня 2023 • 08:36 Комментировать
Зенит
...
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03.06 17:00

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» выделил лучших игроков сезона в Российской премьер-лиге.

- В десятку лучших игроков сезона вошёл Владимир Писарский. Он справедливо попал в этот рейтинг?

- Полусправедливо. Наверное, его включили туда из-за первой части сезона. Вторая половина получилась переходной и явно провальной. Может, он ещё проявит себя в стыковых матчах, но пока он точно не лучший игрок чемпионата.

- А Артём Дзюба заслуженно попал в этот список?

- Думаю, заслуженно. Он много забил, хотя долгое время не выступал. Думаю, он один из лучших игроков «Локомотива», он исправил ситуацию в клубе. Артём пришёлся ко двору. Я бы признал «красно-зелёных» лучшей командой второй части сезона.

- В этом топе есть Лукас Вера из «Оренбурга», но нет Клаудиньо и Максима Глушенкова.

- В этот список попали все, кто так или иначе провёл яркий сезон. Победит тот, кто внёс больший вклад в игру команды и показал себя с лучшей стороны. Игрокам команд, которые не боролись за попадание в первую восьмёрку, будет сложно стать одними из лучших в этом сезоне.

- На ваш вкус, кто стал лучшим игроком сезона?

- Хочется выделить кого-то из россиян, но в голосовании явно лидируют Малком и Промес, но бразилец принёс команде чемпионство, так что выберу его. Тем более, он теперь гражданин России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Булыкин Малком Филипе
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