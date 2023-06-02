Романцев: «Буду рад, если Кузяев и Черчесов поработают вместе»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в европейский клуб.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов заявил, что 30-летний футболист может быть интересен венгерскому клубу.

По мнению Романцева, если футболист уверен в себе и психологически готов к переезду в Европу, то возраст не станет преградой для такого решения.

«То, что такой требовательный тренер, как Черчесов, с уважением отозвался о Кузяеве, говорит о многом. И буду рад, если они поработают вместе. Так что удачи тебе, Далер!» — цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 34 матча, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.