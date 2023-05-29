Пименов: «И я Аршавина сегодня поздравил, но сообщение не удалил»

Бывший российский форвард Руслан Пименов оценил поступок пресс-службы лондонского «Арсенала».

Вкратце напомним: утром в понедельник в соцсетях «канониров» появилось поздравление Андрею Аршавину с 42-летием, а спустя несколько часов из-за жалоб украинских пользователей оно было удалено.

«И я поздравил Аршавина, но не удалил сообщение (смеётся). Украинцы что‑то там написали, в клубе пошли на поводу и удалили пост? Ожидаемый шаг, уже обыденное явление», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Ранее об удалении поста высказались в соцсетях сборной России по футболу. А бывший футболист АПЛ Питер Одемвинге раскритиковал лондонский клуб за такое действие.