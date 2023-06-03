«Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 30-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Факел».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Факел
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Протокол игры
Васютин Александр•Караваев Вячеслав•Чистяков Дмитрий•Алип Нуралы•Круговой Данил•Кузяев Далер•Барриос Вильмар•Ерохин Александр•Мантуан Густаво•Сергеев Иван•Мостовой Андрей
Свинов Илья•Морозов Евгений•Божин Сергей•Калинин Игорь•Брахими Мохамед•Якимов Вячеслав•Акбашев Роман•Квеквескири Ираклий•Альшин Ильнур•Марков Евгений•Аппаев Хызыр
03 июня. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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