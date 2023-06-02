Петржела посмотрел бы фильм о Семаке

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался о нынешнем рулевом команды Сергее Семаке.

Семак работает главным тренером «Зенита» с 2018 года. В каждом из пяти последних сезонов питерцы становились чемпионами России.

«Семак для «Зенита» сделал что-то невероятное. Еще ни одному российскому молодому тренеру не удалось завоевать столько титулов. По такой истории можно снять кино! Я посмотрел бы обязательно этот фильм», - сказал Петржела, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В заключительном туре чемпионата России сезона 2022/2023 «Зенит» будет принимать «Факел». Игра стартует 3 июня в 17:00 по московскому времени.