Аршавин назвал лучшего игрока и тренера текущего сезона РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о том, кто является лучшим игроком и тренером в текущем сезоне РПЛ.

«Семак — лучший тренер сезона. Тут все понятно — чемпион. Лучший игрок? Малком. Кто лучше него? Промес, на мой взгляд, был с ним примерно в одном ряду, но весну лучше и полезнее провел Малком», — приводит слова Аршавина Sport24.

Ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России в пятый раз подряд. В нынешнем сезоне на счету Малкома 26 забитых мячей и 9 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.

В последнем туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Факелом» (3 июня).

