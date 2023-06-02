В «Рубине» подтвердили интерес к Сутормину

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов прокомментировал информацию об интересе казанского клуба к полузащитнику «Зенита» Алексею Сутормину.

Ранее сообщалось, что сам Сутормин не против перейти в «Рубин», так как недоволен своим игровым временем в «Зените». Однако главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак хочет сохранить 29-летнего футболиста в своей команде.

«Да, мы действительно интересуемся Суторминым. На данный момент идёт процесс переговоров», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 19 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной России в 2 миллиона евро.