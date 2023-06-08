Агент Лунёва прокомментировал информацию о том, что вратарь тренировался на базе «Зенита»

Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, отреагировал на информацию о том, что 31-летний футболист тренировался на базе своего бывшего клуба «Зенита».

По словам агента, данная информация была сильно приукрашена, так как полноценных тренировок на базе «Зенита» Лунёв не проводил.

«Как таковых тренировок у Лунёва там не было, проводилась индивидуальная работа, потому что футболист живёт рядом с базой. Он просто пришёл и пообщался с докторами», — цитирует Смирнова Sport24.

Ранее сообщалось, что Лунёв покинет «Байер» этим летом после того, как истечёт срок его действующего контракта с немецким клубом. В прошедшем сезоне футболист провёл за «Байер» всего один матч, в котором пропустил два мяча.