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Агент Лунёва прокомментировал информацию о том, что вратарь тренировался на базе «Зенита»

08 Июня 2023 • 14:23 Комментировать
Зенит
1:0
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Антон Смирнов, агент вратаря «Байера» Андрея Лунёва, отреагировал на информацию о том, что 31-летний футболист тренировался на базе своего бывшего клуба «Зенита».

По словам агента, данная информация была сильно приукрашена, так как полноценных тренировок на базе «Зенита» Лунёв не проводил.

«Как таковых тренировок у Лунёва там не было, проводилась индивидуальная работа, потому что футболист живёт рядом с базой. Он просто пришёл и пообщался с докторами», — цитирует Смирнова Sport24.

Ранее сообщалось, что Лунёв покинет «Байер» этим летом после того, как истечёт срок его действующего контракта с немецким клубом. В прошедшем сезоне футболист провёл за «Байер» всего один матч, в котором пропустил два мяча.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Лунёв Антон Смирнов Байер
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