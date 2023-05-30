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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, останется ли Чистяков в «Зените»

30 Мая 2023 • 19:26 Комментировать
Зенит
...
Факел
03.06 17:00

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем игрока. Ранее сообщалось, что московский клуб сделал предложение «сине-бело-голубым» по 29-летнему игроку.

«Дмитрий остается в «Зените». Не раз говорил, что Чистяков — воспитанник клуба, и он хочет играть в «Зените». Впервые слышу о том, что он может куда-то перейти», — приводит слова Талаева Sport24.

В текущем сезоне футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки. Контракт Чистякова с клубом рассчитан до 2025 года.

В последнем туре РПЛ «Зенит» примет на своем поле «Факел». Встреча состоится 3 июня и начнется в 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Андрей Талаев
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