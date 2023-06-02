Стало известно, останется ли Дуглас Сантос в «Зените»

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос ответил на вопрос о своём будущем.

«Я связываю свое будущее с «Зенитом». Тут я и моя семья как дома, нам хорошо. Я вырос здесь как игрок и как личность, как отец и как муж. Мне еще есть, что сказать своей игрой в «Зените», — цитирует Сантоса официальный сайт «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне 29-летний бразилец принял участие в 36 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу. Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 16 миллионов евро.