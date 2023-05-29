Кассьерра рассказал, чего ему не хватает в матчах за «Зенит»

Колумбийский форвард питерского «Зенита» Матео Кассьерра заявил, что в играх за свой нынешний клуб ему очень не хватает удачи.

«Адаптация – не та причина, с которой я связываю свои неудачи, в «Зените» я уже год, партнёры по команде у меня прекрасные. Полагаю, мне не хватает той-самой удачи, которая помогает мячу залететь в ворота», - цитирует форварда «Матч ТВ».

Напомним, что Кассьерра смог оформить свой первый гол за питерцев лишь в апреле 2023 года. Притом, в «Зенит» из «Сочи» колумбиец перебрался прошлым летом. Всего у игрока атаки лишь два гола за свой клуб в текущем сезоне в рамках РПЛ и три – в рамках Кубка России.

Стрепетов: «Кассьерра в «Зените» пока не до конца раскрылся»