Ерохин отправляет «Факел» в стыковые матчи

«Зенит» завершает сезон домашним матчем с «Факелом», у которого все главные события могут быть впереди. Нули на табло держались на протяжении почти всего поединка, но все же Александр Ерохин отправил мяч в сетку, а соперника, судя по всему, - в стыковые матчи. Густаво Мантуан с левого фланга проник в штрафную и прострелил на ближнюю штангу, откуда Ерохин в одно касание переправил мяч в сетку. «Зенит» опережает ЦСКА на 12 очков, а «Факел» на эту минуту делит 13-е место с «Пари НН».

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.