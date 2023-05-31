Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский может сменить клубную прописку предстоящим летом.

Как сообщает Metaratings, 20-летний футболист может покинуть «Зенит». Отмечается, что голкипер хочет получать больше игрового времени. Агенты Одоевского уже начали поиски новой команды, которая готова арендовать вратаря.

По информации источника, к голкиперу есть интерес со стороны клубов из Ближнего Востока, но сам Одоевский намерен остаться в РПЛ. Источник добавил, что если «Зенит» примет решение отпустить игрока, то он покинет команду на правах аренды без опции возможного выкупа.

В сезоне-2022/23 Одоевский провел пять матчей во всех турнирах, в которых пропустил один гол и четыре раза сыграл «на ноль».