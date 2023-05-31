Агент: «Если бы у Кассьерры была проблема, он предупредил бы меня»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, прокомментировал информацию о том, что колумбиец не тренируется в общей группе петербургской команды перед матчем 30-го тура РПЛ против «Факела».

«Я не разговаривал с Матео. Но, думаю, ничего серьёзного. Если бы была какая-то проблема, Матео предупредил бы меня», — цитирует агента Sport24.

В текущем сезоне 26-летний Кассьерра провёл за «сине-бело-голубых» 34 матча, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.

Матч «Зенит» — «Факел» состоится 3 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени. Отметим, что петербургский клуб уже обеспечил себе победу в турнире. Команда из Воронежа, в свою очередь, ведёт борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге.