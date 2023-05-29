Бушманов назвал Малкома лучшим игроком чемпионата России

Бывший игрок «Спартака» Евгений Бушманов назвал лучшего футболиста текущего розыгрыша РПЛ.

Эксперт выделил бразильского нападающего «Зенита» Малкома, который сейчас возглавляет рейтинг лучших бомбардиров чемпионата России.

«Лучший игрок – Малком. Он лучше всех провёл чемпионат, много забил и имел большое влияние на игру команды», — приводит слова Бушманова Metaratings.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 26-летний Малком провёл за «сине-бело-голубых» 27 матчей, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач. Вместе с «Зенитом» бразилец досрочно выиграл чемпионат России. Для Малкома этот титул стал уже четвёртым подряд.