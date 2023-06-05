Агент: «Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Это несправедливо»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался об итогах премии Winline Герои РПЛ.

Напомним, что игроком прошедшего сезона стал одноклубник Клаудиньо Малком, а лучшим полузащитником был признан Эдуард Сперцян, представляющий «Краснодар».

«Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Клаудиньо намного превосходил других полузащитников», — приводит слова агента Metaratings.

В прошедшем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Отметим, что «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в пятый раз подряд.