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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: «Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Это несправедливо»

05 Июня 2023 • 09:41 Комментировать
Зенит
1:0
Факел
окончен

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, высказался об итогах премии Winline Герои РПЛ.

Напомним, что игроком прошедшего сезона стал одноклубник Клаудиньо Малком, а лучшим полузащитником был признан Эдуард Сперцян, представляющий «Краснодар».

«Клаудиньо не стал лучшим полузащитником сезона? Я считаю, что это несправедливо. Клаудиньо намного превосходил других полузащитников», — приводит слова агента Metaratings.

В прошедшем сезоне 26-летний Клаудиньо провёл за «Зенит» 30 матчей, забил пять голов и отдал 12 результативных передач. Отметим, что «сине-бело-голубые» выиграли чемпионат России в пятый раз подряд.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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