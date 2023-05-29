Белоус: «Бразильцев в «Зените» всё устраивает»

Известный функционер Юрий Белоус поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» (1:1).

По мнению Белоуса, без своих лидеров «сине-бело-голубые» выглядят не столь ярко в атаке. Также функционер не исключил того, что бразильские легионеры могут продолжить свои выступления за «Зенит» и в следующем сезоне.

«Будут ли Малком и Клаудиньо уезжать в Европу? Не факт. Бразильцев в «Зените» всё устраивает. Зарплата высокая, город прекрасный», — приводит слова Белоуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» досрочно выиграл текущий розыгрыш чемпионата России, набрав 67 очков в 29 турах. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут 3 июня против «Факела». Начало — в 17:00 по московскому времени.