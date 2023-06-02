Малком: В следующем сезоне я хочу снова стать чемпионом с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе ответил на вопрос о своём будущем.

«У меня действующий контракт с клубом до 2027 года. Как профессионал, я собираюсь отработать его полностью. Я — футболист «Зенита» и собираюсь в следующем сезоне помочь своей команде вновь выиграть чемпионство», — приводит слова Малкома «Спорт-Экспресс».

При этом футболист отметил, что если в «Зенит» поступит предложение, которое устроит и клуб, и лично его, то он готов сменить команду.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 33 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 26 голов и стал автором 9 ассистов.