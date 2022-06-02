Английский полузащитник Джесси Лингард высказался о своём уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Родился и вырос «красным». Спустя 22 года у меня появилось так много особенных воспоминаний и моментов, которыми я буду дорожить вечно. «МЮ» навсегда останется в моём сердце», — заявил Лингард в своих социальных сетях.

Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего в составе манкунианцев игрок сборной Англии провёл 232 матча, забив 35 голов, а также отдав 21 результативную передачу. В минувшем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 24 встречах, отметившись в них двумя голами и одной передачей.