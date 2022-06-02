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Лингард высказался о своём уходе из «Манчестер Юнайтед»

02 Июня 2022 • 10:47 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Английский полузащитник Джесси Лингард высказался о своём уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Родился и вырос «красным». Спустя 22 года у меня появилось так много особенных воспоминаний и моментов, которыми я буду дорожить вечно. «МЮ» навсегда останется в моём сердце», — заявил Лингард в своих социальных сетях.

Напомним, что Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Всего в составе манкунианцев игрок сборной Англии провёл 232 матча, забив 35 голов, а также отдав 21 результативную передачу.  В минувшем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 24 встречах, отметившись в них двумя голами и одной передачей.  

Ранее сообщалось, что в услугах Лингарда заинтересована итальянская «Рома».  
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Джесси Лингард
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