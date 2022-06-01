«Бенфика» определилась со стоимостью Нуньеса

«Бенфика» готова расстаться со своим лидером Дарвином Нуньесом за 68 миллионов евро, сообщает talkSport.

По информации источника, главным претендентом на уругвайского форварда является «Манчестер Юнайтед». Контракт Нуньеса с лиссабонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 55 миллионов евро.

В минувшем сезоне 22-летний нападающий провёл в составе «Бенфики» 41 матч, в которых забил 34 гола, а также отдал четыре результативные передачи.

Нуньес перешёл в португальский клуб из испанской «Альмерии» летом 2020 года. Сумма трансфера составила 24 миллиона евро. С тех пор уругваец провёл за «орлов» 84 игры, в которых забил 47 голов и отдал 16 передач.