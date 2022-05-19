Тен Хаг посетит последний в сезоне матч «Манчестер Юнайтед»

Будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг будет присутствовать на трибунах во время последнего в сезоне матча «Манчестер Юнайтед» с «Кристал Пэлас».

Ранее голландский специалист фактически досрочно расторг соглашение с «Аяксом» и отказался от отпуска на Кюрасао, чтобы как можно раньше приступит к работе в английском клубе.

Голландец вместе с новым ассистентом Митчеллом ван дер Гаагом в настоящее время находится в Лондоне, где расположены офисы компании Mayfair. Именно здесь вырабатывается большинство решений на высшем уровне «Юнайтед».