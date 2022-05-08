Матич не интересен «Ювентусу»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Матич не является трансферной целью туринского «Ювентуса». Согласно журналисту Николо Скире, предыдущие слухи о возможном переходе футболиста в «старую синьору» не соответствуют действительности.

Напомним, что нынешний контракт Матича с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. Ранее футболиста связывали с переездом в другой клуб из Серии А. По слухам, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был бы не против воссоединиться в Риме со своим бывшим подопечным по «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Матич отметился четырьмя голевыми передачами в чемпионате Англии.