Тен Хаг будет присутствовать на матче «МЮ» против «Кристал Пэлас»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг намерен посетить матч ближайший матч своей команды, который пройдёт в воскресенье на «Селхёрст Парк» против лондонского «Кристал Пэласа». Ранее нидерландец завершил работу в «Аяксе», добыв для команды чемпионский титул.

Напомним, что срок контракта тен Хага с «Манчестер Юнайтед» начнёт действовать с июля. Нидерландец уже подобрал себе двух ассистентов – Митчела ван дер Гаага и Стива Макларена, который уже ранее работал в «Манчестер Юнайтед» помощником Сэра Алекса Фергюсона.

Ранее сообщалось, что летом в «Манчестер Юнайтед» могут прийти до 10 новых футболистов.