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Ван Бастен посоветовал тен Хагу подписать в «МЮ» игрока «Челси»

17 Мая 2022 • 23:37 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Манчестер Юнайтед
2.95 3.65 2.30
22.05 18:00

Известный нидерландский экс-игрок Марко ван Бастен порекомендовал Эрику тен Хагу переманить в «Манчестер Юнайтед» Хакима Зиеша.

29-летний атакующий полузащитник выступает за «Челси». С тен Хагом он знаком по совместной работе в амстердамском «Аяксе».

По словам ван Бастена, воссоединение дуэта могло бы стать отличным ходом для «Манчестер Юнайтед»: «Как мне кажется, Зиеш, который уже играет в Англии, мог бы стать отличным игроком для «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага», – заявил бывший нападающий, выступая на Ziggo Sports.

Контракт Хакима Зиеша с «Челси» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне марокканец провёл 42 матча за лондонцев, отметившись 8 голами и 6 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Марко Ван Бастен Хаким Зиеш Эрик тен Хаг
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