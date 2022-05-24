В «Манчестер Юнайтед» недовольны общественной деятельностью Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» просил нападающего команды Маркуса Рэшфорда меньше заниматься общественной деятельностью, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство манкунианцев просил 24-летнего англичанина сконцентрироваться на наборе формы, однако он не прислушался и продолжил заниматься активизмом.

В минувшем сезоне Рэшфорд провёл за «Юнайтед» 32 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока сборной Англии с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 70 миллионов евро.