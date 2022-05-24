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В «Манчестер Юнайтед» недовольны общественной деятельностью Рэшфорда

24 Мая 2022 • 10:29 Комментировать
Кристал Пэлас
1:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» просил нападающего команды Маркуса Рэшфорда меньше заниматься общественной деятельностью, сообщает ESPN.

По информации источника, руководство манкунианцев просил 24-летнего англичанина сконцентрироваться на наборе формы, однако он не прислушался и продолжил заниматься активизмом.

В минувшем сезоне Рэшфорд провёл за «Юнайтед» 32 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Контракт игрока сборной Англии с манкунианцами рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 70 миллионов евро.    

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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