Агент Кулибали предложил своего клиента «МЮ»

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали предложил услуги своего клиента «Манчестер Юнайтед», который сейчас как раз находится в поисках нового центрального защитника на фоне плохих выступлений капитана команды Гарри Магуайра.

По информации Aria Napoi, агент футболиста Фали Рамадани активно пытается пристроить своего клиента в европейский топ-клуб. Ранее Рамадани пытался организовать трансфер сенегальца в лондонский «Челси», но из-за проблем клуба с санкциями стороны пока не могут вести переговоры.

В нынешнем сезоне Серии А Кулибали отметился тремя голами и двумя голевыми передачами за «Наполи».