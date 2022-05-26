«Манчестер Юнайтед» предлагает 35 млн евро за защитника «Аякса»

«Манчестер Юнайтед» планирует укрепить оборону центральным защитником «Аякса» Юррьеном Тимбером.

Руководство клуба намерено провернуть трансфер 20-летнего голландца по просьбе нового наставника «Юнайтед» Эрика тен Хага, работавшего с Тимбером в «Аяксе». Согласно сведениям The Sun, сделка уже близка к успешному завершению. Цена вопроса составит порядка 35 млн евро.

Юррьен Тимбер сыграл в 42 поединках за амстердамский «Аякс» в завершившейся кампании, став чемпионом Нидерландов. На счету молодого центрбека также 6 поединков за национальную команду, в составе которой он дебютировал прошлым летом.