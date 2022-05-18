Шерингем: «У Кейна больше шансов выиграть трофей в «Тоттенхэме», чем в «МЮ»

Бывший английский нападающий Тедди Шерингем поделился мнением о ближайших перспективах лидера «шпор» Гарри Кейна.

«Трудно отказать, когда тебя зовут в «Манчестер Юнайтед». Даже сейчас, когда они остались без еврокубков на следующий сезон. Тен Хагу предстоит проделать много работы, и, как мне кажется, сейчас у Кейна больше шансов выиграть трофей в «Тоттенхэме» с Антонио Конте, чем в «Манчестер Юнайтед» в случае перехода туда, – приводит слова Шерингема издание Goal. – Думаю, он останется. Он снова выглядит счастливым в «Тоттенхэме», судя по языку тела и его поведению», – добавил бывший игрок.

Контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард отметился 26 голами в 49 матчах за «шпор».