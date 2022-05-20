Игроки «Тоттенхэма» массово отравились перед матчем с «Норвичем»

Лондонский «Тоттенхэм» рискует лишиться нескольких игроков на последний тур чемпионата Англии против «Норвича». Согласно информации от бывшего игрока клуба Гари Линекера, в стане «шпор» случилось массовое отравление.

«Слышал, что в несколько игроков «Тоттенхэма» массово отравились едой. Я не шучу», – написал Линекер у себя на странице в социальных сетях. Имена футболистов бывший игрок сборной Англии при этом разглашать не стал.

Напомним, что «Тоттенхэму» достаточно набрать одно очко в последнем туре АПЛ против «Норвича», чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.