Конте о матче с «Норвичем»: Мы прекрасно понимаем важность этой игры

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в АПЛ с «Норвичем».

Конте сказал, что все футболисты лондонской команды прекрасно понимают важность этой игры. Итальянский тренер отметил, что футбол прекрасен тем, что он непредсказуем, так что если команда не сосредоточена на игре на все 100 процентов, то есть большой риск в итоге проиграть.

Напомним, что если «Тоттенхэм» обыграет «Норвич» в заключительном матче чемпионата, то «шпоры» займут четвёртую строчку и добудут путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон.