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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте признал, что попадание в Лигу чемпионов было для «Тоттенхэма» несбыточной мечтой

21 Мая 2022 • 02:39 Комментировать
Норвич
...
Тоттенхэм
12.50 6.60 1.22
22.05 18:00

Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался на тему попадания своей команды в лигачемпионскую четвёрку.

В матче последнего тура Премьер-лиги «шпорам» достаточно не проиграть досрочно вылетевшему в Чемпионшип «Норвичу», чтобы гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Конте признал, что на момент его назначения в ноябре клуб не ставил задачу попасть в Лигу чемпионов из-за провального стартового отрезка в чемпионате.

«Леви [председатель «Тоттенхэма»] не ставил никаких целей. Он спрашивал меня только о том, как мы можем улучшить ситуацию.

Думаю, если бы он сказал мне: «Выведи нас в Лигу чемпионов», я бы ответил: «Ты что, шутишь?» – признался итальянский специалист. Это правда, потому что чемпионат Англии невероятно сложен», – добавил Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Даниэль Леви Антонио Конте
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НОРВИЧ ТОТТЕНХЭМ
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