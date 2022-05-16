Кейн: «Я большой фанат Конте»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что является большим поклонником таланта главного тренера «шпор» Антонио Конте, который возглавил команду осенью 2021 года.

«Я являюсь большим поклонником Конте, будет здорово, если он останется. Мы действительно наслаждаемся, когда работаем с ним. Мы надеемся, что сможем начать следующий сезон под руководством отличного тренера. Но решать Конте. Я уверен, он поговорит с клубом и решит своё будущее», – цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что за тур до конца чемпионата «Тоттенхэм» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на 2 очка. При этом у команды Микеля Артеты есть игра в запасе.