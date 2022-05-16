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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн: «Я большой фанат Конте»

16 Мая 2022 • 14:51 Комментировать
Норвич
...
Тоттенхэм
12.00 6.20 1.23
22.05 18:00

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн признался, что является большим поклонником таланта главного тренера «шпор» Антонио Конте, который возглавил команду осенью 2021 года.

«Я являюсь большим поклонником Конте, будет здорово, если он останется. Мы действительно наслаждаемся, когда работаем с ним. Мы надеемся, что сможем начать следующий сезон под руководством отличного тренера. Но решать Конте. Я уверен, он поговорит с клубом и решит своё будущее», – цитирует Кейна журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что за тур до конца чемпионата «Тоттенхэм» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал» на 2 очка. При этом у команды Микеля Артеты есть игра в запасе.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Гарри Кейн
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16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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