Конте просит руководство «Тоттенхэма» приобрести Зелиньски

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски летом может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэма». По информации Calciomercato, главный тренер «шпор» Антонио Конте нацелился на трансфер хавбека в это межсезонье.

В последние сезоны Зелиньски является одним из ключевых игроков в полузащите «Наполи». Наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте после трансферов Деяна Кулушевски и Родриго Бентанкура из «Ювентуса» хочет продолжить пополнять свою команду игроками из Серии А.

Напомним, что Зелиньски ранее выступал в Серии А за «Удинезе». «Наполи» приобрёл польского хавбека летом 2016 года, когда командой руководил Маурицио Сарри.