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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте опроверг новости об отравлении Кейна

20 Мая 2022 • 21:52 Комментировать
Норвич
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Тоттенхэм
12.50 6.60 1.22
22.05 18:00

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сообщил, что нападающий Гарри Кейн будет готов сыграть в 38-м туре АПЛ против «Норвича».

Ситуация набрала обсуждение после поста эксперта Sky Sports Гарри Линекера, который в своих социальных сетях написал: «Я слышал, Кейн отравился накануне матча с «Норвичем». Нет, это не шутка».

Эта ситуация возродила воспоминание 2006 года, когда «шпоры» в последнем туре АПЛ проиграли «Астон Вилле», уступили четвёртое место «Арсеналу» и лишились права сыграть в Лиге чемпионов. В той ситуации перед последним туром в сезоне отравились сразу несколько футболистов.

Когда Конте спросили, будет ли Кейн готов к воскресенью, Конте ответил: «Да, конечно. Если вы помните последнюю игру с «Бёрнли», у нас было четыре случая проблем с желудком. Но, мы справились с этим».

28-летний Гарри Кейн сыграл в нынешнем сезоне 49 матчей за команду во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.

«Шпоры» идут на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ, опережая «Арсенал», на два очка.

Матч «Норвич» - «Тоттенхэм» состоится 22 мая. Начало – в 18:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Апл Гарри Кейн
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