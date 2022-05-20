Артета: «В воскресенье будем болеть за «Норвич», а затем начнём работу по трансферам»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета не теряет надежды, что его клубу удастся финишировать в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Напомним, что для этого в последнем туре английской Премьер-лиги вылетевший в Чемпионшип «Норвич» должен обыграть «Тоттенхэм», тогда как «канониры», в свою очередь, должны взять три очка у «Эвертона».

«Мы вернулись в Европу. Пока не знаем куда. В воскресенье всё решится. Надеюсь, это будет Лига чемпионов. Мы будем болеть за «Норвич», а затем проверим свои ресурсы и постепенно начнём искать решения для усиления состава на следующий сезон», – сказал Артета на пресс-конференции.