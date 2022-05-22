Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» Конте вышел в Лигу чемпионов, отгрузив пятёрочку голов «Норвичу»

22 Мая 2022 • 19:51 Комментировать
Норвич
0:5
Тоттенхэм
окончен

«Шпоры» завершали чемпионат Англии в гостях у главного аутсайдера.

Протокол игры  
Норвич 0:5Тоттенхэм
  16'Кулушевски Деян (0:1)
  32'Кейн Гарри (0:2)
  64'Кулушевски Деян (0:3)
  70'Сон Хынмин (0:4)
  76'Сон Хынмин (0:5)
Крул ТимАаронс МаксХэнли ГрантБайрам Сэм   15'  36' (Циммерман Кристоф (  36') Яннулис ДимитрисСоренсен ЯкобНорманн Матиас   31'Дауэлл Киран  61' (Tony Springett (  61'   74') Лис-Мелу Пьерр  72' (Рупп Лукас (  72') Рашица МилотПукки Теэму
Запасные: Томкинсон ДжонатанГанн ЭнгусРоу ДжонатанГиббс ЛиамЦолис ХристосПлахета Пшемыслав
Льорис УгоСанчес ДавинсонДайер ЭрикДэвис БенЭмерсон Жуниор  73' (Бергвейн Стевен (  73') Бентанкур Родриго  73' (Уинкс Гарри (  73') Хёйбьерг Пьер-ЭмильСессеньон РайанКулушевски Деян  68' (Лукас Моура (  68') Сон ХынминКейн Гарри
Запасные: Уайт ХарвиГоллини ПьерлуиджиКрэйг МэттьюРодон ДжоСкарлетт ДейнДевайн Алфи
22 мая. Стадион "Кэрроу Роуд".

Второй по значимости интригой последнего тура АПЛ было то, кто займёт четвёртое лигочемпионское место. Ещё полторы недели назад шансы «Арсенала» на четвёртое место рассматривались как более весомые, но «Тоттенхэм» обыграл их в перенесённом очном матче, а потом извлёк выгоду из поражения «Арсенала» от «Ньюкасла».

Таким образом, для попадания в Лигу чемпионов «Тоттенхэму» в заключительный игровой день без оглядки на матч «Арсенал» – «Эвертон» было достаточно обыграть в гостях с любым счётом «Норвич», идущий на последнем месте. Скорее всего, устроила бы команду Антонио Конте и ничья, поскольку по забитым-пропущенным мячам до 38-го тура «Тоттенхэм» имел над «Арсеналом» преимущество в 14 пунктов.

Гостям потребовалось чуть больше четверти часа игры, чтобы открыть счёт. Хёйбьерг закинул мяч вперёд из центра поля, Бентанкур принял его, решил не бить самостоятельно и выкатил вправо, а Кулушевски несильно поразил левый угол (0:1). «Норвич», однако, мог довольно быстро отыграться – спустя несколько минут Рашица опасно пустил мяч по газону рядом с левой штангой.

Но класс есть класс. Если вратарь делает пенку в простейшей ситуации, это большой минус его команде. Тим Крул, который и в прошлых матчах допускал ошибки, отдал от ворот короткую передачу Бентанкуру, то есть сопернику. Тот низко навесил в центральную зону, и Кейн замкнул всё это дело головой (0:2).

Сомнения насчёт того, что «Тоттенхэм» отправится в Лигу чемпионов, были минимальные. «Арсенал» выигрывал в параллельной встрече у «Эвертона», но это никак не волновало «шпор», не испытывавших в Норидже каких-то значимых проблем. Ситуация развивалась вполне по плану «чёрно-белых».

Во втором тайме «канарейки» не избежали развала в обороне и пропустили ещё трижды. Кулушевски забил обводящим ударом, а Сон реализовал выход один на один и также отличился обводящим способом. 0:5 – «Тоттенхэм» устроил «Норвичу» разгромные проводы в Чемпионшип и не оставил «Арсеналу» шансов потеснить себя с четвёртой строчки.

Не «канониры», а «шпоры» сыграют осенью в групповом этапе Лиги чемпионов. Антонио Конте выполнил значимую задачу. Когда в твоём чемпионате есть «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», четвёртое место тоже может считаться хорошим результатом, если ты не «Манчестер Юнайтед».

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Норвич Апл Чемпионат Англии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» с Роналду вышел в Лигу Европы, «Тоттенхэм» - в Лиге чемпионов
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» - первая за 11 лет команда АПЛ, выбравшаяся из зоны вылета в последний момент
20:13 · Англия. Премьер-лига
Сон и Салах стали лучшими бомбардирами АПЛ
20:06 · Англия. Премьер-лига
Впервые с 2005 года «Манчестер Сити» удалось победить, уступая два мяча по ходу матча АПЛ
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — восьмикратный чемпион Англии 3
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выиграл у «Бёрнли» борьбу за выживание в АПЛ 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не смог опередить «МЮ» и остался без Лиги Европы
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в заключительном 38-м туре АПЛ, финишировав на 6-м месте 1
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в матче с «Уотфордом» и финишировал в АПЛ на третьем месте
19:46 · Англия. Премьер-лига
Алиссон и Эдерсон названы лучшими вратарями АПЛ 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» за пять минут забил 3 гола и вышел вперёд в матче с «Астон Виллой», проигрывая 0:2 2
19:35 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила второй гол в ворота «Манчестер Сити» 7
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил уникальный рекорд в истории АПЛ 1
19:18 · Англия. Премьер-лига
Тэйлор отменил гол Мане в ворота «Вулверхэмптона»
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попрощался с Кавани
Все новости
Рекомендуем