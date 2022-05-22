«Тоттенхэм» Конте вышел в Лигу чемпионов, отгрузив пятёрочку голов «Норвичу»

«Шпоры» завершали чемпионат Англии в гостях у главного аутсайдера.

Второй по значимости интригой последнего тура АПЛ было то, кто займёт четвёртое лигочемпионское место. Ещё полторы недели назад шансы «Арсенала» на четвёртое место рассматривались как более весомые, но «Тоттенхэм» обыграл их в перенесённом очном матче, а потом извлёк выгоду из поражения «Арсенала» от «Ньюкасла».

Таким образом, для попадания в Лигу чемпионов «Тоттенхэму» в заключительный игровой день без оглядки на матч «Арсенал» – «Эвертон» было достаточно обыграть в гостях с любым счётом «Норвич», идущий на последнем месте. Скорее всего, устроила бы команду Антонио Конте и ничья, поскольку по забитым-пропущенным мячам до 38-го тура «Тоттенхэм» имел над «Арсеналом» преимущество в 14 пунктов.

Гостям потребовалось чуть больше четверти часа игры, чтобы открыть счёт. Хёйбьерг закинул мяч вперёд из центра поля, Бентанкур принял его, решил не бить самостоятельно и выкатил вправо, а Кулушевски несильно поразил левый угол (0:1). «Норвич», однако, мог довольно быстро отыграться – спустя несколько минут Рашица опасно пустил мяч по газону рядом с левой штангой.

Но класс есть класс. Если вратарь делает пенку в простейшей ситуации, это большой минус его команде. Тим Крул, который и в прошлых матчах допускал ошибки, отдал от ворот короткую передачу Бентанкуру, то есть сопернику. Тот низко навесил в центральную зону, и Кейн замкнул всё это дело головой (0:2).

Сомнения насчёт того, что «Тоттенхэм» отправится в Лигу чемпионов, были минимальные. «Арсенал» выигрывал в параллельной встрече у «Эвертона», но это никак не волновало «шпор», не испытывавших в Норидже каких-то значимых проблем. Ситуация развивалась вполне по плану «чёрно-белых».

Во втором тайме «канарейки» не избежали развала в обороне и пропустили ещё трижды. Кулушевски забил обводящим ударом, а Сон реализовал выход один на один и также отличился обводящим способом. 0:5 – «Тоттенхэм» устроил «Норвичу» разгромные проводы в Чемпионшип и не оставил «Арсеналу» шансов потеснить себя с четвёртой строчки.

Не «канониры», а «шпоры» сыграют осенью в групповом этапе Лиги чемпионов. Антонио Конте выполнил значимую задачу. Когда в твоём чемпионате есть «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси», четвёртое место тоже может считаться хорошим результатом, если ты не «Манчестер Юнайтед».

Кирилл Иванцов