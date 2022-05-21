«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сразятся за титул: рассказываем об интригах АПЛ

По обыкновению для начала мы заглядываем в регламент, чтобы узнать, как команды распределяются по местам в случае равенства очков. В АПЛ при такой ситуации на первое место выходит разность мячей, а потом – общее количество забитых мячей. С этим разобрались, а теперь переходим к интригам.
Битва за титул
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|1
|ЛЧ
|Манчестер Сити
|37
|28
|6
|3
|96
|24
|+72
|90
|2
|ЛЧ
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91
|25
|+66
|89
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла»
Имя чемпиона Англии будет определяться в последнем туре. «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко и держит судьбу титула в своих руках. Ситуация такова, что мерсисайдцам для чемпионства нужно обыгрывать «Вулверхэмптон» и надеяться на осечку «горожан». Ничьей «Ливерпулю» хватит только в случае очень крупного поражения команды Хосепа Гвардиолы, что практически невозможно.
Борьба за билет в Лигу чемпионов
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|3
|ЛЧ
|Челси
|37
|20
|11
|6
|74
|32
|+42
|71
|4
|ЛЧ
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64
|40
|+24
|68
|5
|ЛЕ
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56
|47
|+9
|66
«Челси» финиширует на третьей позиции, что видно по разности мячей. Опуститься на четвёртую строчку команда Томаса Тухеля может только в теории, но никак не на практике. Последний, четвёртый билет в Лигу чемпионов от АПЛ разыграют «Тоттенхэм» и «Арсенал». Опять же, посмотрев на разность мячей, можно сделать вывод, что «шпорам» будет достаточно не проиграть в гостях у «Норвича». «Канонирам» же нужна победа над «Эвертоном» и поражение соседей.
Сражение за места в еврокубках
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|6
|ЛЕ
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57
|56
|+1
|58
|7
|ЛК
|Вест Хэм
|37
|16
|8
|13
|59
|48
|+11
|56
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»
Неудачник в борьбе между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» за место в Лиге чемпионов отправится в Лигу Европы. В последнем туре «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» заочно будут выяснять, кто тоже получит путёвку в Лигу Европы, а кто будет довольствоваться участием в Лиге конференций. «Вест Хэму» для финиша на шестой позиции нужно обыграть «Брайтон» и надеяться на осечку «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Кристал Пэлас».
Битва за выживание
|М
|Куда попадает
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ
|ПМ
|РМ
|О
|17
|Бёрнли
|37
|7
|14
|16
|33
|51
|-18
|35
|18
|вылет
|Лидс
|37
|8
|11
|18
|40
|78
|-38
|35
|19
|вылет
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33
|75
|-42
|23
|20
|вылет
|Норвич
|37
|5
|7
|25
|23
|79
|-56
|22
«Уотфорд» и «Норвич» в воскресенье скажут «до свидания» Премьер-лиге. Третьей понизившейся в классе командой станет либо «Бёрнли», либо «Лидс». У команд сейчас по 35 очков, но «бордовые» имеют гораздо более лучший показатель разности мячей. Таким образом, «Лидсу» для спасения в последнем туре нужно набирать больше баллов, чем наберёт «Бёрнли».
Подготовил Александр Тихий.