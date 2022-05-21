«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сразятся за титул: рассказываем об интригах АПЛ

В воскресенье вечером пройдут матчи заключительного тура Премьер-лиги Англии. Сетевое изданиезаглянуло в турнирную таблицу и теперь выделяет интриги последнего игрового дня английского чемпионата.

По обыкновению для начала мы заглядываем в регламент, чтобы узнать, как команды распределяются по местам в случае равенства очков. В АПЛ при такой ситуации на первое место выходит разность мячей, а потом – общее количество забитых мячей. С этим разобрались, а теперь переходим к интригам.

Битва за титул

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 ЛЧ Манчестер Сити 37 28 6 3 96 24 +72 90 2 ЛЧ Ливерпуль 37 27 8 2 91 25 +66 89

«Манчестер Сити» - «Астон Вилла»

«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»

Имя чемпиона Англии будет определяться в последнем туре. «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко и держит судьбу титула в своих руках. Ситуация такова, что мерсисайдцам для чемпионства нужно обыгрывать «Вулверхэмптон» и надеяться на осечку «горожан». Ничьей «Ливерпулю» хватит только в случае очень крупного поражения команды Хосепа Гвардиолы, что практически невозможно.

Борьба за билет в Лигу чемпионов

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 3 ЛЧ Челси 37 20 11 6 74 32 +42 71 4 ЛЧ Тоттенхэм 37 21 5 11 64 40 +24 68 5 ЛЕ Арсенал 37 21 3 13 56 47 +9 66

«Норвич» - «Тоттенхэм»

«Арсенал» - «Эвертон»

«Челси» финиширует на третьей позиции, что видно по разности мячей. Опуститься на четвёртую строчку команда Томаса Тухеля может только в теории, но никак не на практике. Последний, четвёртый билет в Лигу чемпионов от АПЛ разыграют «Тоттенхэм» и «Арсенал». Опять же, посмотрев на разность мячей, можно сделать вывод, что «шпорам» будет достаточно не проиграть в гостях у «Норвича». «Канонирам» же нужна победа над «Эвертоном» и поражение соседей.

Сражение за места в еврокубках

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 6 ЛЕ Манчестер Юнайтед 37 16 10 11 57 56 +1 58 7 ЛК Вест Хэм 37 16 8 13 59 48 +11 56

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед»

«Брайтон» - «Вест Хэм»

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Неудачник в борьбе между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» за место в Лиге чемпионов отправится в Лигу Европы. В последнем туре «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм» заочно будут выяснять, кто тоже получит путёвку в Лигу Европы, а кто будет довольствоваться участием в Лиге конференций. «Вест Хэму» для финиша на шестой позиции нужно обыграть «Брайтон» и надеяться на осечку «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Кристал Пэлас».

Битва за выживание

М Куда попадает Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 17 Бёрнли 37 7 14 16 33 51 -18 35 18 вылет Лидс 37 8 11 18 40 78 -38 35 19 вылет Уотфорд 37 6 5 26 33 75 -42 23 20 вылет Норвич 37 5 7 25 23 79 -56 22

«Бёрнли» - «Ньюкасл»

«Брентфорд» - «Лидс»

«Уотфорд» и «Норвич» в воскресенье скажут «до свидания» Премьер-лиге. Третьей понизившейся в классе командой станет либо «Бёрнли», либо «Лидс». У команд сейчас по 35 очков, но «бордовые» имеют гораздо более лучший показатель разности мячей. Таким образом, «Лидсу» для спасения в последнем туре нужно набирать больше баллов, чем наберёт «Бёрнли».

Подготовил Александр Тихий.