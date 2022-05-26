Португалия разрешила Абрамовичу продать «Челси»

Португалия дала разрешение российскому бизнесмену Роману Абрамовичу продать «Челси» консорциуму во главе с американцем Тоддом Боэли, сообщают РИА Новости с ссылкой на МИД Португалии.

Отмечается, что разрешение было предоставлено на основании гарантий британских властей, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях и не принесёт прибыли самому Абрамовичу.

Напомним, что бизнесмен является гражданином Португалии, поэтому для осуществления сделки необходимо было разрешение этой страны. Ранее АПЛ также одобрила продажу лондонского клуба.