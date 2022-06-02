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В «Челси» прокомментировали уход Рюдигера в «Реал»

02 Июня 2022 • 15:56 Комментировать
Челси
2:1
Уотфорд
окончен

«Челси» попрощался с немецким защитником Антонио Рюдигером, который подписал контракт с мадридским «Реалом» до 2026 года.

Лондонский клуб поблагодарил футболиста, отметив его вклад в успехи команды на внутренней международной аренах.

«Рюдигер ушёл в «Реал», сыграв огромную роль в наших успехах в последних сезонах. Он выиграл Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира с «Челси», сыграв решающую роль во всех этих победах», — говорится в сообщении на официальном сайте лондонского клуба.

Рюдигер защищал цвета «Челси» с 2017 года. За пять сезонов защитник провёл в составе «синих» 203 матча, забив в них 12 голов и отдав семь результативных передач. В «Реал» 29-летний футболист перешёл в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
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