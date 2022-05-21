«Интер» и «Милан» претендуют на форварда «Челси» Брою

Нападающий «Челси» Армандо Броя стал трансферной мишенью ряда клубов из Серии А и английской Премьер-лиги. Выступлениями на правах аренды за «Саутгемптон» в нынешнем сезоне албанец заставил обратить на себя внимание множество топ-клубов.

По информации от Низара Кинселлы, на Брою положили глаз команды из первой тройки Серии А – «Милан», «Интер» и «Наполи». Также в услугах форварда заинтересованы клубы из АПЛ – «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Саутгемптон», за который Броя выступает в нынешнем сезоне на правах аренды.

Отмечается, что решение по будущему игрока примет главный тренер «Челси» Томас Тухель. Немец может сделать Брою игроком основы в следующем сезоне.