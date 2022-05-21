Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» и «Милан» претендуют на форварда «Челси» Брою

21 Мая 2022 • 17:40 Комментировать
Специя
...
Наполи
5.90 4.60 1.50
Через 18 ч. 56 мин.

Нападающий «Челси» Армандо Броя стал трансферной мишенью ряда клубов из Серии А и английской Премьер-лиги. Выступлениями на правах аренды за «Саутгемптон» в нынешнем сезоне албанец заставил обратить на себя внимание множество топ-клубов.

По информации от Низара Кинселлы, на Брою положили глаз команды из первой тройки Серии А – «Милан», «Интер» и «Наполи». Также в услугах форварда заинтересованы клубы из АПЛ – «Вест Хэм», «Ньюкасл» и «Саутгемптон», за который Броя выступает в нынешнем сезоне на правах аренды.

Отмечается, что решение по будущему игрока примет главный тренер «Челси» Томас Тухель. Немец может сделать Брою игроком основы в следующем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Интер Милан Милан Челси Саутгемптон Вест Хэм Армандо Броя
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПЕЦИЯ НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.05  18:00 Челси ... Уотфорд 1.21 7.00 14.00
22.05  18:00 Ливерпуль ... Вулверхэмптон 1.19 7.40 15.00
22.05  18:00 Арсенал ... Эвертон 1.56 4.50 5.80
22.05  18:00 Бёрнли ... Ньюкасл 2.44 3.35 3.00
22.05  18:00 Лестер ... Саутгемптон 2.01 3.70 3.65
22.05  18:00 Норвич ... Тоттенхэм 11.00 6.40 1.26
22.05  18:00 Брайтон ... Вест Хэм 2.50 3.45 2.85
22.05  18:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Юнайтед 3.00 3.50 2.36
22.05  18:00 Манчестер Сити ... Астон Вилла 1.21 7.20 14.00
22.05  18:00 Брентфорд ... Лидс 2.38 3.50 2.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Мая
18:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Уотфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
18:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Астон Вилла»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
17:52 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Завтрашний матч будет для нас сродни финалу»
17:40 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Милан» претендуют на форварда «Челси» Брою
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» отклонил 90-миллионное предложение «Арсенала» по Осимхену
16:52 · Англия. Премьер-лига
Фернандиньо: «Возможно, я вернусь в «Манчестер Сити» в будущем»
16:41 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне признан игроком сезона в АПЛ 2
16:02 · Англия. Чемпионшип
Джейк Дэниелс рассказал о реакции людей на каминг-аут
15:48 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Я сильно помог «МЮ» в этом сезоне» 3
15:43 · Англия. Премьер-лига
Мата: «Надеюсь, тен Хаг сможет выиграть трофеи с этим великим клубом»
15:37 · Англия. Премьер-лига
Хави о де Йонге: «Френки – великолепный игрок, он зверь»
15:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл усиление в «Реале»
15:03 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» и «Манчестер Сити» сразятся за игрока сборной Италии
14:55 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, в чём «Манчестер Сити» хуже «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Стракоша перейдёт в «Фулхэм»
Все новости
Рекомендуем