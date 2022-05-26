«Челси» начнёт переговоры по Кунде после снятия санкций

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде с высокой вероятностью продолжит карьеру в «Челси».

В лондонском клубе не намерены ни при каких обстоятельствах отказываться от покупки француза, а главный тренер Томас Тухель очень хочет видеть 23-летнего центрбека в рядах своей команды, о чём сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Согласно источнику, «Челси» начнёт переговоры по приобретению Кунде сразу после снятия с клуба санкций, ограничивающих работу на трансферном рынке.

Ранее в прессе сообщалось о желании Кунде покинуть «Севилью» этим летом.

На счету французского футболиста 44 матча и 3 забитых мяча в сезоне 2021/22.