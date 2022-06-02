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Грановская покинет «Челси» в августе

02 Июня 2022 • 12:32 Комментировать
Челси
2:1
Уотфорд
окончен

Спортивный директор «Челси» Марина Грановская покинет лондонский клуб в августе, сообщает Sport Bild.

По информации источника, с уходом Грановской все важные решения по трансферам будет принимать главный тренер «синих» Томас Тухель.

Ранее сообщалось, что Грановскую на должности спортивного директора клуба может сменить Андреа Берта из мадридского «Атлетико».

В 2018 году журнал Forbes назвал россиянку самой могущественной женщиной в международном спорте, а в 2021 — издание Tuttosport признало Грановскую лучшим футбольным менеджером Европы.

По итогам прошедшего сезона «Челси» занял третье место в турнирной таблице АПЛ, а также дошёл до финалов Кубка Англии и Кубка английской лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Андреа Берта Марина Грановская
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