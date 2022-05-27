«Барселона» активизируется в переговорах по трансферу Аспиликуэты

«Барселона» намерена возобновить активные переговоры с «Челси» по трансферу защитника лондонского клуба Сесара Аспиликуэты после продажи «синих» консорциуму во главе с американским бизнесменом Тоддом Боули, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее руководство каталонцев рассчитывало подписать игрока на правах свободного агента, но контракт Аспиликуэты был автоматически продлён по ходу минувшего сезона. Действующее соглашение испанца с «аристократами» рассчитано до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего футболиста в 11 миллионов евро.

Аспиликуэта защищает цвета «Челси» с 2012 года. В прошедшем сезоне он провёл в составе лондонцев 47 матчей, забив три гола и отдав столько же результативных передач.