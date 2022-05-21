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Тухель: «Уверен, что буду также влюблён в футбол в 74 года»

21 Мая 2022 • 19:32 Комментировать
Челси
...
Уотфорд
1.16 7.40 18.00
Через 21 ч. 54 мин.

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался насчёт своего коллеги из «Уотфорда» Роя Ходжсона, для которого завтрашний матч против «пенсионеров» станет последним в тренерской карьере.

«Он не выглядит на 74, потому что в своём возрасте он показывает невероятную энергию и любовь к футболу. Сомневаюсь, что в таком возрасте я смогу сохранить свою энергию, хотя уверен, что всё ещё буду влюблён в футбол в 74 года», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Рой Ходжсон завершил свою тренерскую карьеру ещё в прошлом сезоне в качестве тренера «Кристал Пэлас», но зимой англичанин решил воспользоваться возможностью и до конца сезона возглавить «Уотфорд».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Уотфорд Рой Ходжсон Томас Тухель
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