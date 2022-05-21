Тухель: «Уверен, что буду также влюблён в футбол в 74 года»

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался насчёт своего коллеги из «Уотфорда» Роя Ходжсона, для которого завтрашний матч против «пенсионеров» станет последним в тренерской карьере.

«Он не выглядит на 74, потому что в своём возрасте он показывает невероятную энергию и любовь к футболу. Сомневаюсь, что в таком возрасте я смогу сохранить свою энергию, хотя уверен, что всё ещё буду влюблён в футбол в 74 года», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Рой Ходжсон завершил свою тренерскую карьеру ещё в прошлом сезоне в качестве тренера «Кристал Пэлас», но зимой англичанин решил воспользоваться возможностью и до конца сезона возглавить «Уотфорд».