Перишич может перейти в «Челси»

Футболист миланского «Интера» Иван Перишич летом может полнить ряды лондонского «Челси». По информации журналиста Франка Халида, хорватский полузащитник согласовал условия личного контракта с «синими», и теперь дожидается разрешения ситуации с новыми владельцами.

Напомним, что действующий контракт Перишича с «Интером» истекает по окончанию нынешнего сезона. Таким образом, хорват может перебраться на «Стэмфорд Бридж» на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Перишич не может согласовать с «Интером» новый контракт из-за разногласий в зарплате. На днях хорват оформил дубль в финале Кубка Италии против «Ювентуса» и помог «нерадзурри» выиграть трофей.